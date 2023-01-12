دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية للسفير العراقي في طهران احتجاجا على استخدام بغداد مصطلح "الخليج العربي" بدلا من "الخليج الفارسي" الذي تتبناه طهران تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأربعاء، إنه تم استدعاء السفير العراقي لدى طهران، إلى مقر وزارة الخارجية بعد استخدام السلطات العراقية لـ"مصطلح وهمي"، بحسب وصفه، بدلا من مصطلح "الخليج الفارسي"، مضيفا: "وعكسنا حساسية الشعب الايراني تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي إلى الجانب العراقي"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد عبداللهيان، أنه "على الرغم من أن لدينا علاقات استراتيجية وأخوية وعميقة مع العراق، فقد أعربنا بوضوح عن احتجاجنا على هذا الموضوع، واستدعينا السفير العراقي لدى طهران إلى مقر وزارة الخارجية، للتأكيد على حساسية الشعب الإيراني، تجاه استخدام المصطلح الدقيق والكامل للخليج الفارسي والإعلان عنها إلى الجانب العراقي".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني قال، الاثنين، إن طهران اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوص واقعة استخدام تسمية "الخليج العربي"، بدلا من اسم "الخليج الفارسي".