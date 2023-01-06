مقتدى الصدر يستخدم مصطلح "الخليج العربي" الذي ترفضه إيران ويثير تفاعلا

خبير يوضح لـCNN مدى خطورة الوضع الحالي في العراق.. وماذا قال عن فوز الصدر بالانتخابات ومستقبل البلاد؟

اشتباكات مع الأمن واقتحام القصر الجمهوري.. إليك ما شهده العراق بعد إعلان مقتدى الصدر "اعتزال السياسة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب استخدامه مصطلح "الخليج العربي" في بيان له، وهو المصطلح الذي ترفضه إيران وكانت على الدوام تقدم احتجاجات رسمية بالمحافل الدولية مطالبة استخدام مصطلح "الخليج الفارسي".

وقال الصدر في بيان نشر على صفحته الرسمية بتويتر: "بسمه تعالى، ضيوفنا العرب الأكارم، من دول (الخليج العربي) مرحبا بكم.."

وتابع قائلا: "أهلا وسهلا بالعرب في عراق الأولياء الصالحين أهلا بكم في بصرتكم الغراء.. فيا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل.. فعلى الجميع مراعاة ذلك فالعراقيون أهل ضيافة وكرم.."

وأضاف: "كما أشير لوجوب تجنب الصراعات والخلافات والفساد فذلك مضر بسمعة العراق والعراقيين.. كما ولا بأس بمراعاة الجمهور في حضورهم للمباريات ولا سيما مباريات المنتخب العراقي بأن يكون إما مجانيا أو بأجور رمزية.."