السعودية.. تفاعل على فيديو مجندات بحفل تخريجهن

نشر الخميس ، 12 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من عروض عسكرية لمجندات بحفل تخريجهن من الدورة التأهيلية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية فإن الحفل كان لخريجات "الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة الرابعة بمعهد التدريب النسوي في تخصصي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة".

وذكرت الوكالة أن عدد الخريجات 255 خريجة، وأن الحفل كان تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي وشهده مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.

وأشارت الوكالة السعودية في تقريرها إلى أن "الخريجات تلقين التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية، إضافة إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل".