دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، في بيروت، الجمعة، بأن طهران "ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية" مع المملكة العربية السعودية، وإعادة فتح سفارتي البلدين.

وفيما يتعلق بالمحادثات بين إيران والسعودية، قال عبداللهيان: "أجرينا عدة محادثات مع الجانب السعودي في بغداد، وعلى هامش قمة بغداد 2، أتيحت فرصة لإجراء محادثة قصيرة بيني وبين فيصل بن فرحان (وزير الخارجية السعودي)، نتفق على استمرار المحادثات من أجل عودة العلاقات بين طهران والرياض، لم نتخذ المبادرة في العالم الإسلامي لقطع العلاقات أبدا"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وعن العلاقات مع لبنان، قال عبداللهیان إن إيران "كانت وستظل صديقة للبنان في أوقاته الصعبة"، مضيفا: "خلال زيارتي الأخيرة إلى لبنان، توصلنا إلى اتفاق لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب اللبناني، ويسعدني أن هذا الاتفاق قد أحرز تقدما".

وأشار إلى أزمة المحروقات في لبنان، وقال إن "الفريق الفني اللبناني جاء إلى إيران لتلبية احتياجات البلاد من الوقود، ونحن على استعداد تام لأي مساعدة". وأضاف أن إيران "تمتلك تكنولوجيا فائقة، ومستعدة لبناء وتأهيل محطات توليد الكهرباء على أساس الاتفاق بين الطرفين".

وردا على سؤال صحفي، قال وزير الخارجية الإيراني: "إيران لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية، وتعتقد أن التيارات السياسية اللبنانية لديها خبرة كافية وجديرة لانتخاب رئيس جديد للبنان".

وفي رده على سؤال لأحد المراسلين حول المحادثات الأخيرة بين المسؤولين السوريين والأتراك، قال عبداللهيان: "نحن سعداء بالمحادثات السورية -التركية ونعتقد أنه يجب تعزيز صيغة أستانا بمشاركة سوريا لحل المشاكل القائمة".