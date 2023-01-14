دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت تغريدة إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر" الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، التي تحدث فيها عن أن "مصر القديمة كانت متوهجة"، ردود فعل واسعة، وعلق عليها العديد من المصريين بينهم مسؤولون وفنانون ورجال أعمال وإعلاميون.

وقال إيلون ماسك، في تغريدة على تويتر، إن مصر القديم كانت، مستكملا جملته "إيموجي" للنار، وذلك بعدما شاهد مقطع فيديو، نشره حساب باسم Weird and Terrifying، يستعرض ما بداخل معبد حتحور في قرية دندرة بمحافظة قنا في صعيد مصر.

وحصدت تغريدة ماسك، حتى مساء الجمعة، أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وحوالي 65 ألف إعجاب و3600 إعادة تغريد، إضافة إلى آلاف التعليقات التي شهدت مشاركة مصرية كبيرة من مختلف القطاعات.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في تغريدة ردا على إيلون ماسك: "تعال وانضم إلينا واكتشف المزيد من القصص غير المروية عن مصر القديمة في المتحف المصري الكبير مع المجموعة الكاملة وغير المسبوقة للملك توت عنخ آمون... إنها تجربة لا مثيل لها، ومصر ترحب بك".

ورد الفنان الكوميدي محمد هنيدي على تغريدة ماسك: "تعال إلى مصر يا رجل وسأكون مرشدك الشخصي"، مضيفا في تغريدة ساخرة أنه سيقوم بذلك مجانًا.

وعلق رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عل تغريدة إيلون ماسك بتغريدة عبر فيها عن ترحيبه بما كتبه إيلون ماسك وأرفقها بوضع 5 قلوب "إيموجي".

وقال الإعلامي شريف عامر على صفحته على تويتر: "كل شيء لا يزال موجودا هناك، يمكنك أن تأتي للتحقق من ذلك. ولدينا عدد قليل من سيارات تيسلا لتستخدمها".

بدوره، قال عضو مجلس النواب المصري السابق محمد أبو حامد ردا على تغريدة إيلون ماسك: "مرحبا بك في أم الدنيا.. مصر".