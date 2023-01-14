نشر السبت ، 14 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا فيها دخول رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي إلى الكويت بمرافقة دوريات أمنية عراقية، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية الكويتية من جهتها نشرت توضيحا في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر، وجاء فيه: "الإعلام الأمني.. توضيحاً لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن دخول معالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ومرافقيه عبر منفذ العبدلي الحدودي تفيد وزارة الداخلية بأن ما يتم تداوله عن وجود دوريات أمنية وحماية خاصة تخضع لدولة شقيقة غير صحيح جملة وتفصيلا".

وتابعت: "تؤكد وزارة الداخلية ان فريق الحماية المرافق لمعالي الضيف الزائر لدولة الكويت والمركبات المشاركة في عملية نقل الضيف هي مركبات خاضعة لوزارة الداخلية الكويتية وفقاً للإجراءات الامنية والبروتكولات الدبلوماسية".

ولفتت وزارة الداخلية الكويتية إلى أن الحلبوسي "في زيارة خاصة لدولة الكويت".