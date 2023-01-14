بريطانيا تستدعي سفيرها في إيران مؤقتًا بعد إعدام مواطن بريطاني إيراني

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إعدام علني في إيران.. شنق متظاهر بتهمة "العداء لله" و"قتل ضابطي أمن"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، السبت، أن المملكة المتحدة استدعت مؤقتًا سفيرها من إيران "للتشاور" وسط التداعيات الدبلوماسية بعد أن أعدمت طهران المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وأعلن كليفرلي القرار، في تغريدة عبر تويتر، قائلاً إن المملكة المتحدة "تحاسب النظام... ردنا على إيران لا يقتصر على اليوم".

يأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من استدعاء إيران للسفير البريطاني سايمون شيركليف في خطوة متبادلة بعد أن قالت المملكة المتحدة إنها ستستدعي أكبر دبلوماسي إيراني لإدانة إعدام النظام لـ"أكبري".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن النظام الإيراني استدعى شيركليف، السبت، بسبب "تدخلات المملكة المتحدة غير التقليدية في الشؤون الداخلية الإيرانية".

وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني في وقت سابق السبت، أن "أكبري" عمل جاسوسًا لصالح الاستخبارات البريطانية، وتلقى مبالغ كبيرة من المال لتبادل المعلومات حول الأفراد الإيرانيين البارزين.