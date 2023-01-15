تفاعل على تحذير حمد من جاسم من "عمل عسكري" قد يهز الخليج

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدات نشرها حذر فيها مما وصفه بـ"عمل عسكري" قد يهز منطقة الخليج.

وقال الشيخ حمد بن جاسم، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، السبت: "بات الوضع في منطقتنا الخليجية محفوفاً بالمخاطر ويستدعي من الجميع الانتباه الدائم تحسبا لأي احتمالات. فالغرب بقيادة الولايات المتحدة لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق يعيد الاتفاق النووي مع إيران إلى الحياة".

وأشار الشيخ حمد بن جاسم إلى أن إسرائيل قد تشن "عملا عسكريًا قد يهز الأمن والاستقرار في منطقتنا وستكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة"، وذلك في حال "لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وزودت الولايات المتحدة إسرائيل بما تحتاجه من سلاح".

ودعا إلى أن تحذر دول الخليج، الولايات المتحدة والغرب، من "خطورة أي تصعيد عسكري وضرورة معالجة المشاكل القائمة معالجة سلمية، لأننا سنكون أول الخاسرين".

وقال الشيخ حمد بن جاسم: "كنت متفائلاً كثيرًا تجاه احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الغرب وإيران، ولكنني أصبحت الآن أقل تفاؤلاً لكني لا أستغرب ولا أستبعد حدوث تحول إيجابي يحيي الاتفاق النووي ويجنبنا مخاطر الفشل".