دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثنى الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق على الجهود التي بذلت لتنظيم بلاده لبطولة كأس العالم 2022.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للشيخ القطري على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "أما وقد اختتمت بطولة كأس العالم بنجاح شهد له العالم أجمع، وبتنظيم فذ أبهر من تمنى للبطولة النجاح منذ أن فازت بلادنا باستضافتها، وأبهر من كان يريد غير ذلك منذ البداية، فإننا نحمد الله على هذا النجاح بقيادة أميرنا المفدى الذي خطط للحدث العالمي".

وتابع: "وأشرف على تنفيذه وتوجيه كل الجهود فجاءت هذه النتيجة الباهرة رغم كل التحديات والصعاب.. كل يوم وفي كل مناسبة وحدث يثبت أميرنا حفظه الله أنه ينجز قبل أن يتكلم وإنجازاته واضحة في كل المجالات. وهذه كلمة حق يجب أن نذكرها".

وأضاف: "وأن نتذكر بكل فخر واعتزاز جهود مؤسس قطر الحديثة الأمير الوالد، حفظه الله، الذي بذر هذه البذرة الطيبة، وكذلك مواقف شعب قطر الأبي، الذي له الحق في أن يفخر ببلده وأميره أمير الإنجازات".