أكثر من 80 ألف شخص شاركوا في احتجاج تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

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القدس (CNN)-- تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب ليلة السبت رغم هطول الأمطار، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتغييرات التي اقترحتها حكومته على النظام القضائي الإسرائيلي.

ووفقاً لتقديرات الشرطة الإسرائيلية، تدفق أكثر من 80 ألف شخص على ساحة "هيبيما" في وسط تل أبيب والشوارع المحيطة بها، في حين نزل آخرون إلى الشوارع في القدس للمشاركة في احتجاجات موازية.

ورفع مشاركون لافتات تقارن نتنياهو بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حين قال متظاهرون لشبكة CNN إنهم جاءوا بدافع الخوف على مستقبل إسرائيل ولإرسال رسالة إلى نتنياهو مفادها أن الجمهور لن يدعم ما يرون أنه تفكيك للديمقراطية الإسرائيلية.

وتسعى الإصلاحات المقترحة، التي أعلنها وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، الأسبوع الماضي، إلى إصلاح ترشيحات المحكمة العليا عبر لجنة مراجعة، وتمكين البرلمان من إلغاء أحكام المحكمة العليا.