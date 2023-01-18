دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن بلاده "ستواصل دعم أمن الإمارات وشركائنا الآخرين في الشرق الأوسط، بما في ذلك تقديم المساعدة العسكرية اللازمة"، وذلك في ذكرى استهداف الحوثيين منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن استهدفت توسعة مطار أبوظبي الدولي ومنطقة المصفح في العاصمة الإماراتية في 17 يناير/كانون الثاني من عام 2022 ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وقال بايدن: "استهدف هجوم إرهابي شُن من اليمن قبل عام مواقع مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بصاروخين باليستيين وسلسلة من الطائرات بدون طيار، ولقي 3 مدنيين أبرياء مصرعهم في خلال ذلك الهجوم المروع، بينما تصدت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية للصواريخ، وهي سمة مميزة لشراكتنا الأمنية المستمرة منذ عقود".

وأضاف: "نتذكر اليوم الأرواح التي فقدناها بشكل مأساوي ونعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسلامة الشعب الإماراتي وأمنه".

وأكد أن "الولايات المتحدة تعمل بتعاون وثيق مع صديقي الرئيس الشيخ محمد بن زايد وستستمر في دعمها فيما تدافع عن نفسها ضد التهديدات، سواء من اليمن أو من أي مكان آخر".

وأضاف: "ما زلنا ثابتين في سعينا للدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن بشكل سلمي وستواصل الولايات المتحدة دعم أمن الإمارات وشركائنا الآخرين في الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدات العسكرية اللازمة".

وتابع: "بينما نتذكر الأحداث المأساوية التي وقعت قبل عام، نقف حازمين لضمان عدم وقوعها مرة أخرى".

وقال الرئيس الأمريكي: "بينما تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة العالم لمواجهة التحدي المناخي في النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الخريف المقبل، تواصل الولايات المتحدة والإمارات العمل لتعزيز مبادرات جديدة مؤثرة، على غرار الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة والشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالميين".

وأكد: "شراكتنا القوية ضرورية لبناء مستقبل مشترك يسوده سلام واستقرار وتكامل أكبر في مختلف أنحاء المنطقة".

وفي نفس السياق، قال البيت الأبيض، في بيان، إن كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي أكدت، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات "على التزام الولايات المتحدة الدائم بسلامة وأمن الشعب الإماراتي، وعلى قوة الشراكة الثنائية مع دولة الإمارات، والتي تعتبر ضرورية لتعزيز رؤيتنا المشتركة للسلام والاستقرار والتكامل في المنطقة".

وأضاف البيان أنهما "ناقشا التعاون المستمر بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة لمعالجة أزمة المناخ".