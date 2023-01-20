إيران.. حكم صادم بحق رجل قطع رأس زوجته البالغة من العمر 17 عاما

(CNN)—أصدر القضاء الإيراني حكما صادما بحق رجل إيراني قطع رأس زوجته البالغة من العمر 17 عامًا في فبراير/ شباط 2022، بالسجن 8 سنوات وشهرين فقط، وفقًا لموقع خبر أونلاين شبه الرسمي في البلاد، مما أثار انتقادات بشأن التساهل بهذه العقوبة.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني إن عقوبة الإعدام لم تصدر بحق الزوج لأن أسرة الضحية قد عفت عنه.

وكان هذا الحادث الذي وقع بمقاطعة خوزستان غرب إيران قد أثار ضجة هزت الرأي العام العالمي والعديد من المنظمات الحقوقية وأثارت القلق بشأن قوانين البلاد المتعلقة بالقتل والعنف القائم على الدافع الاجتماعي أو ما يُعرف باسم "جرائم الشرف".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية حينها أن مقطع الفيديو الذي بدأ بالانتشار يظهر الزوج، سجاد حيدري، وهو يسير في العاصمة الإقليمية للأهواز مبتسما يحمل رأس زوجته المقطوع، في حين أكدت السلطات المحلية أن الصور التي تمت مشاركتها على نطاق واسع والتي يُزعم أنها لحيدري هي من نفس الحادث، حسبما قال مصدر مطلع على التصريحات لشبكة CNN.

الفتاة، التي سمتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية باسم "منى" في حين سمتها وكالة أنباء فارس بـ"غزال" فرت إلى تركيا قبل أربعة أشهر من إقناعها بالعودة إلى إيران من قبل والدها، وفقًا لمقابلة مع حماة الفتاة، وفقا لفارس، وعادت من تركيا وقتلت بعد فترة وجيزة، وفقا لفارس.

وكانت الفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا وقت زواجها من حيدري، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، في الوقت الذي يعتبر فيه الحد الأدنى لسن الزواج في إيران هو 13 سنة للفتيات و15 سنة للفتيان. لم تتمكن CNN من تأكيد عمر سجاد حيدري.