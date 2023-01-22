داخلية مصر ترد على ادعاء فنانة "خطف" مساعدتها بمنشور على فيسبوك

نشر الأحد ، 22 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الداخلية المصرية، على فنانة مصرية لم تسمها، نشرت منشورا بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ادعت فيه "خطف" مساعدتها.

جاء ذلك في بيان للداخلية المصرية على صفحتها بفيسبوك، قالت فيه: "عقب رصد تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصي لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن استغاثتها من اختفاء ’مساعدتها‘ مدعيةً تعرضها لواقعة خطف، بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد صاحبة الصورة وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).."

وتابعت الداخلية في بيانها: "بتاريخ 20 الجارى تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية ’مجهولة المصدر‘ بأحد محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهتها اعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب المغافلة من فنانة أخرى.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.. وتولت النيابة العامة التحقيق".

وأضافت: "وباستكمال الفحص تبين أن شقيقة المتهمة المضبوطة تعمل مساعدة للفنانة صاحبة المنشور، وأنها روجت لتلك المزاعم على خلاف الحقيقة".