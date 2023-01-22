نشر الأحد ، 22 يناير / كانون الثاني 2023

حشود ضخمة وسط تل ابيب.. شاهد أكثر من 100 ألف متظاهر ضد حكومة نتنياهو

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القدس (CNN)-- أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حليفه الكبير أرييه درعي، زعيم حزب شاس، من جميع مناصبه الوزارية، استجابة لحكم المحكمة الإسرائيلية العليا ضد تعيينه في مناصب بالحكومة، نتيجة لتعهده السابق بالتقاعد من الحياة العامة كجزء من التماسه بعد إدانته بتهمة الاحتيال الضريبي.

وقال نتنياهوـ، في رسالة إلى درعي، إنه قام بهذه الخطوة "بقلب مُثقل وحزن عميق"، وفقا لبيان مكتب نتنياهو.

كان درعي وزيرًا للداخلية والصحة ونائبًا لرئيس الوزراء في حكومة نتنياهو.

يأتي هذا في وقت واصل الإسرائيليون احتجاجاتهم ضد حكومة نتنياهو والإصلاحات القضائية المزمعة، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي. واحتج أكثر من 100 ألف شخص في وسط تل أبيب السبت، وفقا لتقديرات الشرطة في وسائل الإعلام الإسرائيلية. وقالت الشرطة إن آلاف الأشخاص احتجوا في القدس ومدن إسرائيلية أخرى.

هذا هو الأسبوع الثالث الذي نزل فيه معارضو حكومة نتنياهو إلى الشوارع احتجاجا ، لكنه أكبر إقبال حتى الآن.

كان وزير العدل في حكومة نتنياهو، ياريف ليفين، عن سلسلة من الإصلاحات القضائية في وقت سابق من هذا الشهر من شأنها أن تسمح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا ومنح السياسيين مزيدًا من الصلاحيات في تعيين القضاة.