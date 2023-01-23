وسط إدانات دولية واسعة.. إيران تعدم شابين شاركا في احتجاجات ضد النظام

موجة الإعدام تستمر.. إيران تعدم شابين "شنقًا" لمشاركتهما بالاحتجاجات في البلاد

إيران تنفذ أول عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات وتشير للمزيد في المستقبل

ضُرب بلا هوادة قبل أن يتلقى رصاصة.. فيديو صادم يظهر عنف قوات الأمن في إيران ضد مواطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت السويد، التي ترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن وزراء خارجية الكتلة الذين اجتمعوا في بروكسل، الإثنين، اتفقوا على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران "تستهدف أولئك الذين يقودون القمع".

وأضافت رئاسة السويد لمجلس الاتحاد الأوروبي، في حسابها عبر تويتر: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين".

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، الإثنين، إنها ترحب بدعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى لائحة الإرهاب الخاصة بالكتلة الأوروبية.

وأكدت الوزيرة الألمانية قبل اجتماعها مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل: "ما زلنا نرى في إيران نظاما وحشيا ضد شعبها، النظام الايراني والحرس الثوري الإيراني يرهبان الشعب يوما تلو الآخر".

وأضافت: "لذلك من الضروري أن نقرر حزمة رابعة من العقوبات ضد النظام الإيراني، لنوضح أننا نقف إلى جانب الشعب الإيراني الشجاع".

وقالت: "إننا ندين الإرهاب ضد شعب إيران بأقوى العبارات الممكنة، ونناقش الخيارات القانونية لوضع النظام الإيراني والحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية".

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا، الأسبوع الماضي، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي"، وهي الخطوة التي أثارت تحذيرات إيرانية عديدة.