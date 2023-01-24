تأكيد إيراني -سوري على إجراء مناورات عسكرية مشتركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، ووزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس، على إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأجرى وزير الدفاع السوري زيارة إلى طهران على رأس وفد عسكري سوري، الإثنين، عقد خلالها مباحثات مع رئيس الأركان الإيراني.

وحسبما ذكرت "إرنا"، أكد رئيس الأركان الإيراني أن "سوريا بصمودها، قيادة وشعباً وجيشاً، أحبطت المؤامرات وانتصرت على الإرهاب وحافظت على استقلالها وسيادتها الوطنية"، مشددا على عمق العلاقات بين طهران ودمشق.

وقال: "من دواعي فخرنا أننا وقفنا في هذه الملحمة العظيمة جنبا إلى جنب الشعب والحكومة والجيش السوري"، طبقا لما نقلت عنه "وكالة "إرنا".

وأشار اللواء باقري "إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع السوري إلى طهران، على صعيد تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين"، وأكد في الوقت نفسه، "استمرار دعم إيران لسوريا في مختلف المجالات".

وبحسب "إرنا" فقد "بحث العماد عباس مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك؛ بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين".

وأشاد اللواء باقري "بمواقف سوريا الداعمة للقضية الفلسطينية، وأن سوريا كانت في طليعة الدفاع عن فلسطين وقضايا العالم الإسلامي"، حسب قوله.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع السوي خلال اللقاء أن "التعاون الوثيق بين دمشق وطهران كانت له نتائج مثمرة في دحر الإرهاب والمخططات العدوانية، وأن النصر الذي تحقق على الإرهاب هو نصر مشترك، حيث امتزجت خلاله الدماء السورية والإيرانية على أرض سوريا"، حسب وصفه.

وأشاد وزير الدفاع السوري بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسوريا في حربها ضد الإرهاب، مؤكدا أهمية استمرار التعاون والتشاور والتنسيق المشترك، بحسب ما أوضحت الوكالة الإيرانية.