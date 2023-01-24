دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في العاصمة عّمان، حسب بيان للديوان الملكي الأردني.

في لقائه نتنياهو، أكد الملك عبدالله "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف"، مُشددًا على "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام".

وأكد الملك عبدالله موقف الأردن الثابت بشأن حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب إسرائيل، حسب بيان الديوان الملكي.

وتعد هذه الزيارة أول رحلة خارجية لنتنياهو منذ عودته لرئاسة الوزراء الشهر الماضي، وكذلك أول زيارة من نتنياهو إلى عمان منذ يونيو/حزيران 2018.

اتسمت العلاقات بين الأردن وإسرائيل بالتوتر خلال السنوات الأخيرة مع قيادة نتنياهو الحكومة الإسرائيلية، قبل رحيله في يونيو/ حزيران 2021، وعودته مرة أخرى لتشكيل الحكومة مرة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.