نشر الأربعاء ، 25 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العريية المتحدة (CNN)-- تظاهر عراقيون قرب البنك المركزي في العاصمة بغداد، الأربعاء، اعتراضًا على تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

سار المئات في مسيرة بشارع الرشيد قرب مقر البنك المركزي في بغداد، وسط هتافات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

كان المحتجون يطالبون بـ"تخفيض سعر صرف الدولار"، و"إيقاف تهريب العملة إلى إيران"، على حد قولهم. وردد البعض عبارات مثل: "نزل الدولار.. سوداني كافي أعذار خلي ينزل الدولار".

والأربعاء، سجَّلت أسعار بيع الدولار مستويات غير مسبوقة بلغت 161000 دينار لكل 100 دولار، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

في وقت سابق، عدّل البنك المركزي سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، ليبلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَة 1450 دينارًا، و1460 للمصارف، و1470 للمواطنين.