دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، يوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى "ثورة 25 يناير"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، على أن "العيش والحرية والكرامة الإنسانية حق أصيل لكل مصرى ومصرية".

وقال البرادعي، عبر حسابه على تويتر: "فى وسط أصوات متنافرة يائسة وبائسة سيبقى العيش والحرية والكرامة الإنسانية حق أصيل لكل مصرى ومصرية. كل عام والجميع بخير وسلام".

وكانت مصر شهدت موجة من الاحتجاجات بدأت ضد نظام مبارك في 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، وتصاعدت المظاهرات بمشركة المزيد من الحشود من مختلف الفئات في 28 يناير، والتي أطلق عليها "جمعة الغضب"، واستمرت التظاهرات لأيام حتى تنحي حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط.

وفي أغسطس/آب 2013، غادر البرادعي مصر، بعد فترة قصيرة من توليه منصب نائب الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، للشؤون الخارجية. وتوجه حينها إلى النمسا دون أن يعد إلى القاهرة منذ ذلك الوقت.

وكان محمد البرادعي وصف، في تغريدة سابقة، ثورة 25 يناير بأنها "ثورة نبيلة جمعتنا وغيرت وجداننا"، وقال وقتها بمناسبة ذكرى الثورة: "رحمة الله على الشهداء وتحية وتقدير لكل من شارك وضحى".

وذكر أن ما وصفها بـ"أخطاء فادحة" كان أهمها "عدم الإتفاق على قيادة للثورة والانقسام حول تسلسل مراحل الفترة الانتقالية، مما نتج عنه انتخابات رئاسية في غياب دستور، تلاها الدخول في معارك صفرية كان الخاسر فيها كل قوى التغيير".