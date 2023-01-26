خامنئي يغرد عن "الإهانة الجنونية للقرآن" وإلى ماذا يهدف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق علي خامنئي، المرشد الأعلى بإيران على الضجة التي أثارتها حادثة إحراق نسخة من القرآن في السويد تلتها حادثة تمزيق نسخة من المصحف في هولندا.

وقال خامنئي في تغريدة على حسابه باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "إن الإهانة الجنونية للقرآن تحت شعار حريّة التعبير تُثبت أن هدف هجمات الاستكبار أصلُ الإسلام والقرآن.."

وتابع قائلا في التغريدة ذاتها: "رغم مؤامرة الاستكبار، ازداد القرآن إشراقاً والمستقبل ملكٌ للإسلام. فليبادر أحرار العالم كلهم إلى الوقوف بجانب المسلمين والتصدّي للسياسة الخبيثة في بثّ الأحقاد وإهانة المقدسات".

ويذكر أن دولا عربية وإسلامية أدانت حرق نسخة من القرآن في الحادثة التي وقعت خلال احتجاج أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، من قبل راسموس بالودان الذي يحمل الجنسيتين السويدية والدنماركية وهو زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف.