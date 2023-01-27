أدرعي ينشر فيديو من عملية استهداف موقع تحت الأرض لحماس في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف موقع تابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" تحت الأرض في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق على الفيديو: " هكذا شنت طائرات سلاح الجو الغارات على موقع تحت أرضي تابع لحماس يستخدم لإنتاج قذائف صاروخية في المغازي".

وفي تغريدة منفصلة قال أدرعي: " وفي هذا الفيديو الجوي التوضيحي نرصد محيط الموقع المستهدف الذي أقامته حماس الإرهابية بجوار منشآت مدنية".

وذكر أدرعي بتغريدة سابقة: "أغارت طائرات سلاح الجو الحربية الليلة على موقع عسكري تحت الأرض تابع لحماس يستخدم لإنتاج قذائف صاروخية ويقع في المغازي وسط قطاع غزة"، مضيفا: "تأتي الغارة ردا على قيام مخربين في قطاع غزة بإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل في وقت سابق الليلة حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراضها"، وتابع: "يتوقع أن تشكل الغارة ضربة ملموسة لجهود (حماس) في التسلح العسكري.. حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة، وستدفع ثمن الخروقات الأمنية التي تستهدف دولة إسرائيل".