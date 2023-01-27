السعودية تدين بشدة الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدانت المملكة العربية السعودية، الهجوم المسلح الذي استهدف، الجمعة، سفارة أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، وأسفر عن مقتل حارس أمن بالسفارة وإصابة شخصين آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان، "عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الوزارة "تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعيةً إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة"، بحسب "واس".

وعلى صعيد متصل، أدان المتحدث باسم وازرة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأعرب كنعاني، الجمعة، عن "عميق تعاطفه ومواساته مع عائلة موظف السفارة الأذربيجانية الذي قتل، كما أعرب عن تعازيه لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان"، وقال إن "الشرطة وقوات الأمن تدخلت على الفور وألقت القبض على الجاني الذي يتم استجوابه حاليا"، بحسب الوكالة الإيرانية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن "السلطات السياسية والأمنية في البلاد، أمرت بإجراء التحقيق في الموضوع الذي يحظى بأولوية وحساسية عاليتين من أجل تحديد أبعاد هذا العمل ودوافع المعتدي".

وقال كنعاني: "نتائج التحقيقات الأولية من قبل الجهات والمؤسسات ذات الصلة تشير إلى دوافع شخصية وراء هذا الهجوم"، موضحا أن "المؤسسات الأمنية والقضائية تقوم بالإجراءات المناسبة وبالتالي فإنه على وسائل الإعلام أن تتجنب نشر أخبار وتكهنات غير موثوقة"، حسب قوله.