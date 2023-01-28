دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي بآية قرآنية للتعليق على الهجوم الذي استهدف مصلين بكنيس يهودي في القدس.

وقال أدرعي في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "{وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا}.. من يرتكب اعتداء إرهابيًا بكنيس يهودي ويقتل مصلين ليس بطلاً بل إنه إرهابي جبان لا دين له. ويل لمن يوزع الحلوى ابتهاجًا بقتل الأبرياء".

وفي تغريدة منفصلة نشر أدرعي صورة من عملية توزيع الحلوي بالقدس قائلا بتعليق: "عار ٌ على كل من يساند عملية الغدر الجبانة في أورشليم القدس.. الارهابي الجبان هو الذي يغتال مدنيين عزل ذهبوا لصلاة السبت في كنيس يهودي. ويل لمن يوزع الحلوى ابتهاجًا بقتل الأبرياء".

ويذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت أعلنت، عبر تويتر، أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين، فيما صرح المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي، للصحفيين، بأن الهجوم يعد "أحد أسوأ الهجمات الإرهابية التي وقعت في السنوات القليلة الماضية".