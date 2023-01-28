الكويت تكثف البحث عن شخص ظهر بفيديو متداول يطلق النار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص بإطلاق أعيرة نارية في الكويت الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية الكويتية أعادت بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، نشر صورة للشخص من مقطع الفيديو المتداول، لافتة إلى أن الحادث وقع في منطقة الفروانية.

وقالت الداخلية في تعليق: "الإعلام الأمني: الإدارة العامة لمباحث السلاح تباشر تكثيف عمليات البحث والتحري بعد تداول مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام شخص بإطلاق النار في محافظة الفروانية، وجاري تحديد هويته لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه".

ويذكر أنه صدر مرسوم أميري كويتي، الخميس، بقبول استقالة الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد، مع استمرار جميع الوزراء في مهام تصريف العاجل من أمور البلاد لحين تشكيل الحكومة الجديدة.