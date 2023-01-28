المشاهد الأولى بعد إطلاق نار في القدس أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّرت المملكة العربية السعودية من "انزلاق الأوضاع" بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "مزيد من التصعيد الخطير"، بعد حوادث إطلاق نار متفرقة في القدس.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، السبت، "كل استهداف للمدنيين"، مؤكدة ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال"، حسب بيان.

كانت مصر والإمارات العربية المتحدة أصدرت بيانات إدانة مماثلة في وقت سابق، السبت، لحادث إطلاق النار في القدس ليل الجمعة، راح ضحيته 8 أشخاص وأصيب آخرون، فيما قٌتل مُطلق النار، بحسب خدمات الإنقاذ وحالات الطوارئ الإسرائيلية - نجمة داود الحمراء.

ويوم السبت، أصيب إسرائيليان في إطلاق نار في حي سلوان بالقدس المحتلة، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أطلقت النار على فتي فلسطيني عمره 13 عامًا، يشتبه في إطلاقه النار.