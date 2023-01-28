الإمارات: ندين الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دولة الإمارات، يوم الجمعة، إدانتها بشدة "للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت الوزارة أنها "تعرب عن خالص تعازيها للحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت أعلنت، عبر تويتر، أن الهجوم أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين، فيما صرح المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي، للصحفيين، بأن الهجوم يعد "أحد أسوأ الهجمات الإرهابية التي وقعت في السنوات القليلة الماضية".