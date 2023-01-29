نشر الأحد ، 29 يناير / كانون الثاني 2023

مدير عام وكالة الطاقة الذرية لـCNN: خطر وقوع حادث نووي بأوكرانيا موجود.. ولن نوقف التحقيق في "نووي إيران"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن بلاده تسلمت رسائل من أطراف الاتفاق النووي عبر نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على هامش زيارته إلى طهران الأحد.

وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن: "نشكر قطر على جهودها في مجال رفع العقوبات، وسعيها لإعادة جميع أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) إلى التزاماتها، واليوم تلقينا رسائل من الأطراف المقابلة عبر وزير خارجية قطر"، حسبما أوردت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، عن عبد اللهيان بجهود دولة قطر الرامية إلى نجاح "مفاوضات رفع الحظر".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "استعرضت مع أخي وزير خارجية قطر مواقف أمريكا والترويكا الأوروبية التدخلي وغير البناء في الاضطرابات الأخيرة".

وتابع: "إننا نرحب بأي مبادرة أو رسائل يقوم بنقلها أصدقاؤنا في قطر حول تسوية القضايا المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر".

أدت مطالبة إيران بمزيد من الضمان إلى توقف مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

في تصريحات صحفية الثلاثاء الماضي، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الاتفاق بات "قذيفة فارغة"، وأنه "في وضع سيء للغاية"، مُشيرا إلى أن مساعي إحيائه أقرب إلى أن تكون منعدمة.

وأضاف غروسي، الذي سيزور طهران الشهر المقبل، أن إيران جمعت ما يكفي من المواد لصنع "عدة أسلحة نووية"، لكنها لا تملك واحدًا حتى الآن. ودعا الغرب إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لمنعها من امتلاك سلاح نووي.