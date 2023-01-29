مصر.. نجيب ساويرس يثير جدلا بتعليق عن منفذ هجوم القدس

نشر الأحد ، 29 يناير / كانون الثاني 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس جدلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة علق فيها على هجوم القدس.

وقال ساويرس في تغريدته: " الإسرائيليين الذين ارتكبوا مذبحة جنين إرهابيين وهذا الشاب رحمة الله عليه إرهابي أيضا لأن من يقتل المدنيين من الأرواح البريئة حسب كل الأديان إرهابي والإرهاب لا يحل بالإرهاب.. والله أعلم".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، يوم الجمعة، مقتل المسلح الذي نفذ الهجوم الذي وقع في مدينة القدس برصاص عناصر الشرطة، فيما صرح المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي، للصحفيين، بأن الهجوم يعد “أحد أسوأ الهجمات الإرهابية التي وقعت في السنوات القليلة الماضية“.

وأسفر الهجوم عن مقتل 8 وإصابة 10 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة قالت فيها أيضا إن الهجوم استهدف كنيسا.