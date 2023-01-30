بلينكن يبحث مع السيسي التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "الجهود الجارية لتهدئة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين" خلال اجتماعهما في القاهرة، الاثنين.

وأكد بيان برايس "أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء الانتخابات في ليبيا"، وشدد على "أهمية الاتفاق السياسي الإطاري للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".

وأضاف البيان أن بلينكن أعرب عن "تضامن الولايات المتحدة مع مصر في مواجهتها للتأثير الاقتصادي للحرب الروسية الوحشية في أوكرانيا".

كما التقى وزير الخارجية الأمريكي نظيره المصري سامح شكري، الاثنين، في مقر وزارة الخارجية المصرية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعهما، قال بلينكن إن "الولايات المتحدة تعمل مع مصر لتقليل التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد "التصاعد المرعب في أعمال العنف".

وأضاف بلينكن للصحفيين: "لعبت مصر باستمرار دورًا حاسمًا في تهدئة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك المساعدة في التوسط في وقف إطلاق النار، عندما تصاعد العنف في 2021، ثم مرة أخرى العام الماضي في 2022".

وأوضح: "اليوم ونحن نرى تصاعدًا جديدًا ومخيفًا في أعمال العنف، ناقشت مع الرئيس السيسي ومع وزير الخارجية كيف يمكننا العمل معا، لتخفيف التوتر وإعادة الهدوء".

وقال بلينكن: "لقد رأينا الهجمات الإرهابية المروعة في الأيام الأخيرة، وشهدنا على مدى عدة أشهر تصاعد العنف الذي يؤثر على الكثيرين"، مؤكدا إدانة الولايات المتحدة للهجمات والتزامها بـ"حل الدولتين"، وأوضح: "إننا نشجب بشكل عام الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء".

من جانبه، قال سامح شكري: "التطورات الأخيرة مؤسفة للغاية لكننا نعمل على محاولة إيجاد سبيل للتهدئة، لذا فنحن ندرس مصلحة جميع الأطراف في تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأضاف شكري أن "المباحثات تناولت قضية سد النهضة الإثيوبي وأهمية استمرار العمل المشترك للحفاظ على مصالح كافة الأطراف الثلاثة وبما يحافظ على هذه المصالح، بما يتفق مع قواعد القانون الدولي، والحقوق المشروعة في الحفاظ على الموارد المائية والأمن المائي المصري".

وقال بلينكن أيضًا إنه بحث مع نظيره المصري حرب روسيا في أوكرانيا، مشيدًا بتصويت مصر في الأمم المتحدة لإدانة الغزو الروسي.

ووصل بلينكن إلى القاهرة، الأحد. ومن المتوقع أن يتوجه إلى إسرائيل في وقت لاحق، الاثنين، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته إيلي كوهين.