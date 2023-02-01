دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني برئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، برفقة الملكة رانيا وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله.

ونشر الديوان الملكي الأردني، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورا من اللقاء بتعليق قال فيه: "جلالة الملك عبدالله الثاني يعقد لقاء موسعا مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي وقيادات المجلس بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد".

وتابع الديوان الملكي: "جلالة الملك عبدالله الثاني يحذر من التداعيات الأمنية وخطر استمرار الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية اللذين سيؤديان إلى وقوع المزيد من الضحايا".

وأضاف: " رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي يؤكد أهمية جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في السعي لتحقيق السلام بالشرق الأوسط".

وفي تغريدة منفصلة نشر الديوان الملكي الأردني صورة من اللقاء بتعليق قال فيه: "جلالة الملك عبدالله الثاني يعقد لقاء ثنائيا مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد".