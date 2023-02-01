رئيس إيران: الحجاب ضرورة دينية.. والاحتجاجات يجب أن تُسمع

بعد موت مهسا أميني.. شاهد ما قالته إيرانيات عن فرض ارتداء الحجاب في بلادهن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء، إن الحجاب "ضرورة في الدين"، وأضاف أن وزارة الداخلية "ملزمة بتطبيق قانون الحجاب".

وأضاف رئيسي، في في حوار تلفزيوني بمناسبة الذكرى الـ44 لـ"الثورة الإسلامية": "الحجاب ضرورة في الدين وتلتزم به نسائنا وبناتنا في جميع أنحاء البلاد، وهناك أيضا ضعف في الحجاب لدى البعض منهن، والحل اجتماعي وليس سياسيا وأمنيا، والمؤسسات الثقافية والاجتماعية هي المسؤولة في هذا الصدد"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع: "في جميع أنحاء البلاد، تتمسك المرأة بموضوع الحجاب كقانون ونحن نرى ذلك، وعلى الجميع ملاحظة أن الاهتمام بسيادة القانون يمكن أن يوفر الأمن والراحة".

وذكر: "يجب أن يكون النظر إلى الحجاب ثقافيا واجتماعيا، وبحسب قرار المجلس الأعلى للثورة الثقافية، الصادر عام 2005، فإن وزارة الداخلية ملزمة بتطبيق قانون الحجاب، لكنني أعتقد أن هذه مسألة ثقافية".

وقال الرئيس الإيراني، خلال الحوار، إن "الاحتجاجات يجب أن تُسمع، وطرحنا هذا الموضوع في المجلس الأعلى للثورة الثقافية وأعلنا في المجلس أنه ينبغي إنشاء قاعات مناقشة في الجامعات كما يتم تفعيل قسم في وزارة الداخلية حتى تُسمع أصوات شرائح الشعب المختلفة".

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات جراء وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر/ أيلول الماضي أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"، بزعم "عدم ارتدائها للحجاب بشكل مناسب".