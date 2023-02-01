السعودية.. إحباط تهريب 42 طنا من القات و661 كيلوغراما حشيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن حرس الحدود السعودي، الأربعاء، إحباط محاولات تهريب أكثر من 42 طنا من مادة القات المخدر، و661 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وكميات أخرى من الحبوب المخدرة، واعتقال مئات المتورطين في العملية.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن "الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أحبطت محاولات تهريب 42.2 طنًا من نبات القات المخدر، و661 كيلو غرامًا من مادة الحشيش المخدر، وحوالي 319 ألف قرص يخضع لتنظيم التداول الطبي، وأكثر من 118.500 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف المحدث أنه تم "القبض على المهربين، وعددهم 348 متهما، من بينهم 33 مواطنا، و315 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: 273 من الجنسية اليمنية، و38 من الجنسية الإثيوبية، و3 من الجنسية المصرية وإريتري واحد".

وأكد العقيد مسفر القريني أنه "جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المتهمين، وتسليمهم مع المواد المضبوطة لجهة الاختصاص"، بحسب ما ذكرت "واس".