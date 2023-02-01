دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وما قاله عن "طموح" المملكة بنقل مقرات الشركات العالمية إلى منطقة الظهران بالسعودية.

جاء ذلك في كلمة للأمير خلال فعاليات منتدى "اكتفاء 2023" ونشرت وزارة الطاقة مقطع فيديو لتصريح وزيرها بتغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر.

وقال الوزير في التصريح المتداول: "ما نطمح إليه هو ألا تكتفي الشركات العالمية بنقل مكاتبها الإقليمية فحسب، بل أن تنقل مقراتها العالمية إلى الظهران".

ويستمر المنتدى والمعرض خلال الفترة من 30 يناير/ كانون الثاني إلى 2 فبراير/ شباط، تحت شعار "تسريع وتيرة النجاح المستقبلي" لتسليط الضوء على جهود التوطين في مجالات التركيز الرئيسة، بما في ذلك الرقمنة، والاستدامة، والصناعة، والتصنيع، إلى جانب معرض مصاحب تشارك فيه أكثر من 290 شركة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.