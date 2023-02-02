إسرائيل تعلن شن غارات على موقعين لـ"حماس" ردا على إطلاق صاروخ من غزة

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، شن غارات جوية "استهدفت موقعا لإنتاج المواد الكيماوية، إلى جانب موقع آخر لتصنيع الأسلحة لحركة حماس ردا على إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل"، يوم الأربعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على تويتر، إن "حماس تتحمل المسؤولية عن كافة الأعمال الإرهابية التي تنطلق من غزة، وستواجه تداعيات الخروقات الأمنية ضد إسرائيل".

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على تويتر أن "هذه الغارات تعد بمثابة ضربة ملموسة لقدرات حماس في التسلح وبناء القوة العسكرية".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكر الجيش الإسرائيلي، عبر تويتر، في تقرير أولي أنه "يقصف غزة حاليا، وسيعلن التفاصيل تباعا".

والأربعاء، أفاد الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من غزة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "الطيران الحربي الإسرائيلي قصف فجر اليوم الخميس قطاع غزة"، وذكر مراسل "وفا" أن "طائرات إف -16 أطلقت ما لا يقل عن 5 صواريخ على موقع في وسط قطاع غزة أشعلت فيه النيران وألحقت أضرارا بالمنازل المجاورة، كما أصاب صاروخان أراض زراعية في المنطقة الوسطى"، حسب قوله.