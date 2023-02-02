إيران تتهم إسرائيل بالهجوم على أصفهان بطائرة مسيرة وتتوعد بـ"الانتقام"

(CNN)— أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية "إسنا"، الخميس، بأن مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة ألقى باللوم على إسرائيل في هجوم بطائرة مسيرة، السبت، على مدينة أصفهان وتعهد "بالرد بحزم على أي تهديد".

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كتب المبعوث الإيراني أمير سعيد إرافاني أن "تحقيقا أوليا يشير إلى أن إسرائيل مسؤولة" عن هجوم أصفهان بطائرة مسيرة، السبت.

وقال إيرفاني في الرسالة إن "إيران تحتفظ بحقها المشروع والأصيل في الدفاع عن أمنها القومي والرد بحزم على أي تهديد أو مخالفة للنظام الإسرائيلي أينما ومتى رأت ذلك ضروريا"، حسب قوله.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، يعتقد مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل نفذت هجمات بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران.

ولم تؤكد CNN هذه المعلومات بشكل مستقل. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN إن الولايات المتحدة لم تشن ضربات أو عمليات داخل إيران.

وخلال السنوات القليلة الماضية، وقعت عدة انفجارات وحرائق مشبوهة حول المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية.

وفي عام 2021، حدث انقطاع في التيار الكهربائي في منشأة نطانز النووية في الذكرى السنوية لليوم النووي الوطني الإيراني، في حادث وصفته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأنه "عمل إرهابي"، في حين بدا أن قائد الجيش الإسرائيلي، حينها، يلمح إلى تورط إسرائيلي محتمل في الحادث.