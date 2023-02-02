محكمة إيرانية تقضي بالسجن لمدة 10 سنوات بحق خطيبين "رقصا في الشارع"

(CNN)-- قالت وكالة أنباء "نشطاء حقوق الإنسان" (هرانا) إن محكمة إيرانية قضت بالسجن لمدة 10 سنوات ونصف السنة بحق شاب وخطيبته، وكلاهما من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما في مقطع فيديو وهما يرقصان في ميدان آزادي بوسط طهران.

وكان الفيديو، الذي نشره الشاب وخطيبته، انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه الشابة، وهي ترقص دون حجاب مع خطيبها.

وذكرت "هرانا" أن المحكمة وجهت للشاب وخطيبته تهم "نشر الفساد والرذيلة والتجمع بقصد الإخلال بالأمن القومي"، وأصدر القاضي أحكاما بحقهما بالسجن لمدة 10 سنوات ونصف، إلى جانب حظر نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عامين، وحظر مغادرة البلاد لمدة عامين.

وقال مصدر، لشبكة CNN، إن قوات الأمن داهمت منزلهما أولا في ساعات الصباح الباكر من يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول، واقتادتهما إلى الاستجواب ثم نقلتهما لاحقا إلى السجن.

وتم إرسال الشابة في البداية إلى سجن إيفين، لكن تم نقلها بعد ذلك إلى سجن قرتشك، وحُرمت هي وخطيبها من الاتصال بمحام، بحسب "هرانا".

ولدى كل من الشاب وخطيبته ما يقرب من مليون متابع على إنستغرام ولديهما أيضا قنوات منفصلة على يوتيوب يبلغ مجموع متابعيها أكثر من نصف مليون شخص.

وفي المقابل، قالت وكالة "ميزان" للأنباء المحسوبة على القضاء الإيراني إن الشاب وخطيبته حُكم عليهما بالسجن 5 سنوات بتهمتي "التجمع بقصد الإخلال بالأمن القومي، وتشجيع الناس على الخروج إلى الشوارع، والقيام بأعمال الشغب"، عبر منشور في إنستغرام نُشر يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتأتي تلك القضية فيما تشهد إيران الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد على وفاة مهسا أميني، الشابة التي أُتهمت بـ"انتهاك قانون الحجاب" الإجباري، وشنت السلطات حملة قمع ضد المحتجين وأعدامت بعضهم بعد توجيه تهم لهم بـ"قتل قوات الأمن"، والتي يقول منتقدون إنها نتيجة محاكمات صورية متسرعة.

وقارن المنتقدون أحكام الإعدام تلك بالحكم الذي صدر بحق سجاد حيدري، الذي قطع رأس زوجته العام الماضي، وحُكم عليه بالسجن 8 سنوات وشهرين فقط، وفقًا لموقع "خبر أونلاين" شبه الرسمي.