(CNN)-- أعلنت بريطانيا وألمانيا وسويسرا وهولندا أنها ستغلق قنصلياتها في مدينة إسطنبول التركية مؤقتا بعد تحذيرات من قبل أمريكا والمملكة المتحدة، يوم الاثنين، من "هجمات إرهابية محتملة".

وقالت السفارة الأمريكية في تركيا، الاثنين، إن بلادها حذرت مواطنيها من "هجمات انتقامية محتملة من قبل الإرهابيين ضد الكنائس والمعابد اليهودية والبعثات الدبلوماسية في إسطنبول أو غيرها من الأماكن التي يرتادها الغربيون"، وأضاف البيان أن "السلطات التركية تحقق في هذا الأمر".

وقالت الحكومة البريطانية أيضا، في بيان، الاثنين: "هناك خطر متزايد من وقوع هجوم إرهابي ضد صناعة الطيران في تركيا، يجب أن تتعاون بشكل كامل مع مسؤولي الأمن في المطارات".

وأضاف البيان أن "القنصلية العامة البريطانية في إسطنبول ليست مفتوحة حاليا للجمهور كإجراء احترازي"، وتابعت أن "السلطات التركية تحقق في الأمر".

وقالت القنصلية العامة لسويسرا في إسطنبول، في بيان، يوم الأربعاء، إن قنصليتها "ستغلق حتى إشعار آخر لأسباب أمنية".

وذكرت هولندا أنها ستغلق قنصليتها في إسطنبول، يوم الاثنين "بسبب احتجاجات محتملة في محيط القنصلية، وتزايد التهديد ضد أهداف غربية"، بحسب بيان صادر عن القنصلية الهولندية.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت ، في بيان، يوم السبت، أنها رفعت استعدادتها الأمنية إلى أعلى مستوى بعد حرق نسخ من المصحف في السويد وهولندا والدنمارك.