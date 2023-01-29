تركيا تصدر تحذير سفر لدول أوروبية بسبب "أفعال عنصرية ومناهضة للإسلام"

نشر الأحد ، 29 يناير / كانون الثاني 2023

أنقرة، تركيا (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية التركية تحذيرًا من السفر يوم السبت لمواطنيها الذين يسافرون أو يعيشون في أوروبا بعد "زيادة الأعمال المناهضة للإسلام وكراهية الأجانب والعنصرية".

وأكدت الخارجية التركية، في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية "رصدها لتصاعد معاداة الإسلام والأجانب والحوادث ذات الطابع العنصري وكذلك المظاهرات لمجموعات مناصرة للتنظيم الإرهابي التي تستهدف تركيا في بعض الدول الأوروبية وهي ألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وإسبانيا، والسويد، وإيطاليا".

وطالبت تركيا "رعاياها في الدول الأوروبية ومواطنيها الراغبين في السفر، باتخاذ كافة التدابير والابتعاد عن مناطق المظاهرات والتواصل مع السلطات الأمنية المحلية وضبط النفس حيال أي اعتداء محتمل ذي طابع عنصري ومعادٍ للأجانب".

وكانت السفارة الأمريكية في تركيا قد أصدرت إنذارًا أمنيًا يوم الجمعة تحذر المواطنين الأمريكيين من "هجمات انتقامية محتملة" في أعقاب حرق المصاحف خلال احتجاجات اليمين المتطرف في السويد والدنمارك.