هبوط حاد للدينار العراقي أمام الدولار.. وخبير يعلق لـCNN

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية العام 2007 لرجل يعد نقودا عراقية أمام ورقة 100 دولار
Credit: ALI AL-SAADI/AFP via Getty Images

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تراجعت قيمة الدينار العراقي بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي بعد الإجراءات الأمريكية التي فرضتها على البنوك العراقية قبل أشهر قليلة.

وثبتت الحكومة العراقية سعر الصرف الرسمي عند 1470 دينارا للدولار الواحد، لكن تداول العملة الأسبوع الماضي بنحو 1750 دينارا للدولار الواحد في الأسواق غير الرسمية، بانخفاض نسبته 19٪.

قال الخبير الاقتصادي العراقي، نبيل جعفر، لشبكة CNN يوم الجمعة إن تداول الدينار عند أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ 2004.

وطبقت الولايات المتحدة إجراءات قيدت تحويلات الدولار من الولايات المتحدة إلى العراق، لوقف غسيل الأموال والتحويلات المالية غير المشروعة من العراق إلى الدول المجاورة، بما في ذلك إيران وسوريا، وفقا لما قاله جعفر.

ويذكر أن الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، قال بتصريحات العام 2021، إن ما يقدر بنحو 150 مليار دولار من الأموال المسروقة تم تهريبها من العراق في صفقات فاسدة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

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