إيران.. الإفراج عن المخرج جعفر بناهي من سجن إيفين بشكل مؤقت

(CNN)-- أعلنت طاهرة سعيدي، زوجة جعفر بناهي، الذي يعتبر أحد أشهر مخرجي الأفلام في إيران، الجمعة، أن السلطات الإيرانية أفرجت بشكل مؤقت عن زوجها من سجن إيفين في طهران.

وكتبت سعيدي، عبر حسابها على إنستغرام: "تم إطلاق سراح بناهي مؤقتا من سجن إيفين بفضل جهود عائلته ومحامين محترمين وممثلين عن مؤسسة السينما".

وتابعت: "سيتم الإعلان عن أنباء أخرى من خلال المحامين المحترمين صالح نقباخت ويوسف مولاي".

والمخرج الإيراني الحائز على جائزة مهرجان كان السينمائي، وأخرج أفلاما مثل "البالون الأبيض" و"الدائرة" وغيرها، كان بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازه في سجن إيفين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "HRANA"، في وقت سابق عن زوجة المخرج.

وكان جعفر بناهي كتب على ما يبدو، الأربعاء، على حساب زوجته بإنستغرام، أنه سيضرب عن الطعام.

يذكر أنه تم القبض على بناهي أمام سجن إيفين في 11 يوليو/ تموز الماضي، وقيل له إنه سيقضي حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات أصدرته محكمة في طهران في عام 2011، وفقاً لـHRANA، واتُهم بـ"نشر دعاية مناهضة للحكومة والتحريض على الاحتجاجات" خلال الاضطرابات التي أعقبت انتخابات 2009 وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء في تقرير.