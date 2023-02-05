وزير الداخلية العراقي يعلق على الحق في التظاهر.. بشرط

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نشر الأحد ، 05 فبراير / شباط 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، مساء السبت، أن "التظاهرات حق كفله الدستور العراقي ويجب تأمين أي تظاهرة مرخصة".

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعاً في مقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مع جميع آمري قوات حفظ القانون في بغداد والمحافظات".

وأكد الوزير، بحسب البيان، "ضرورة التعاون والتعامل الحسن مع جميع المواطنين"، مشدداً على، أن "التظاهرات حق كفله الدستور العراقي ويجب تأمين أي تظاهرة مرخصة وفق القانون وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمتظاهرين"، حسبما نقلت الوكالة.

وأشار الوزير إلى، أنه "مستعد لدعم جميع ضباط ومنتسبي قوات حفظ القانون وتوفير جميع احتياجاتهم وطلباتهم وحل جميع مشاكلهم وإكمال متطلبات عملهم الإدارية واللوجستية وغيرها".

وكان مئات العراقيين احتجوا خلال الأيام الماضية في بغداد ومدن عراقية أخرى رفضا للتراجع المتواصل في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي.