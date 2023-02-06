"بس أريد أطلع".. فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل من بين الحطام في سوريا إثر الزلزال

في غضون دقيقة فقط.. شاهد ما حدث داخل منزل بتركيا عندما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سارعت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت بجانب باكستان وهولندا وغيرها، الاثنين، إلى الإعلان عن تقديم مساعدات عاجلة إلى السلطات السورية والتركية لمساعدة البلدين في التغلب على كارثة الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، ودمر مناطق واسعة فيهما.

الإمارات

وجه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا، لتستفيد منها الأسر في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الزلزال، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت الوكالة: "تأتي هذه الإمدادات في إطار العلاقات التي تجمع الإمارات العربية المتحدة بكل من الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، وضمن الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة".

قطر

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأنه "تنفيذا لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تنطلق أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته قطر لدعم الجمهورية التركية الشقيقة لمواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا".

وبحسب الوكالة "يرافق أولى رحلات الجسر الجوي فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية".

الكويت

وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة إلى تركيا جراء الزلزال، وذلك بمشاركة وزارة الخارجية وقوة الإطفاء والجيش الكويتي ووزارة الصحة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وفي الوقت نفسه، أعرب وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن "تعاطف الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال ووسط سوريا وجنوب تركيا"، بحسب ما ذكرت "كونا".

وأضاف الوزير أنه "بناء على توجيهات القيادة السياسية، تم إرسال طائرة خاصة إلى المناطق المتضررة من الزلزال لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين هناك".

روسيا

ومن جانبه، عرض وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تقديم المساعدة على نظيره التركي خلوصي، في مكالمة هاتفية، الاثنين، بعد أن ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا.

وأعرب شويغو عن تعازيه لنظيره التركي جراء الخسائر العديدة في الأرواح والدمار الذي خلفه الزلزال، كما عرض شويغو "تقديم كل المساعدة اللازمة، بما في ذلك المساعدة الطبية للضحايا".

في وقت سابق، الاثنين، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "استعداد روسيا لتقديم المساعدة على أعلى مستوى لتركيا وأنها تنتظر إشارة أنقرة".

باكستان

ذكرت السفارة الباكستانية في تركيا، الاثنين، أن إسلام أباد ترسل فرق إنقاذ وإغاثة إلى تركيا، ومن المتوقع أن تصل "قريبا جدا".

وقالت وزارة الإعلام الباكستانية في بيان إن "طائرتين من طراز سي -130 جاهزتان للتوجه إلى تركيا الليلة أو صباح الثلاثاء، إحداهما تحمل مواد إغاثة والأخرى بها 36 فردا من أجل عملية البحث والإنقاذ".

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أنه تم إرسال فريق مكون من أطباء ومسعفين وعمال إنقاذ إلى تركيا للمساعدة في جهود الإنقاذ والإغاثة، وسيتم إرسال طائرة تحمل أدوية ومواد إغاثة أساسية أخرى قريبا.

هولندا

وفي هولندا، قال فريق البحث والإنقاذ الحضري على موقعه على الإنترنت، إن هولندا سترسل 15 طنًا متريا من معدات البحث والإنقاذ إلى تركيا، وأضاف الفريق: "من المتوقع مغادرة طائرة شحن محملة بـ15 طنًا من معدات الإنقاذ الثقيلة وإمدادات أخرى إلى تركيا من مدينة أيندهوفن"، وأضاف أن موعد مغادرة 65 عاملا في مجال الإنقاذ و8 كلاب بحث إلى تركيا لا يزال غير معروف.

بريطانيا:

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الاثنين، إن المملكة المتحدة سترسل 76 متخصصًا في البحث والإنقاذ إلى تركيا في أعقاب الزلزال، وأضاف كليفرلي في بيان أن المملكة المتحدة ترسل "دعمًا فوريًا" لتركيا "بما في ذلك فريق مكون من 76 متخصصًا في البحث والإنقاذ ومعدات وكلاب إنقاذ".

وأضاف: "في سوريا، حشدت الخوذ البيضاء الممولة من المملكة المتحدة مواردها للاستجابة"، وتعهد بتقديم المزيد من الدعم إذا لزم الأمر.