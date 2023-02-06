أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تعليمات لجيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع بالاستعداد على الفور لتقديم المساعدة الطارئة من خلال وحدات الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا صباح يوم الاثنين، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.

وجاء في بيان الوزير: "قوات الأمن مستعدة لتقديم أي مساعدة مطلوبة. اكتسب النظام الأمني ​​الكثير من الخبرة على مر السنين في التعامل مع مناطق الكوارث وفي مهمة إنقاذ الأرواح".

وفي بيان آخر، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن "حزنه العميق" للشعب التركي.

وقال في بيان: "نيابة عن دولة إسرائيل، أود أن أعرب عن عميق حزني للشعب التركي بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا الليلة، قلوبنا مع الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وتابع كوهين: " وجهت وزارة الخارجية لقيادة برنامج مساعدة سريعة لتركيا للتعامل مع الكارثة الشديدة"

ولم تسجل إسرائيل أي إصابات أو أضرار جراء الزلزال.