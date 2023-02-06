"بس أريد أطلع".. فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل من بين الحطام في سوريا إثر الزلزال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مصدر أمني إسرائيلي، لشبكة CNN، الاثنين، إن سوريا طلبت من روسيا، نقل طلب إلى إسرائيل لتقديم مساعدات بشأن الزلزال، في حين نفى مصدر سوري ذلك.

وهذا النوع من المطالب أمر غير عادي، فإسرائيل وسوريا رسميا في حالة حرب وليس بينهما علاقات دبلوماسية.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إنه لا علم لديه بأي طلب سابق للمساعدة من دولة كانت في حالة حرب مع دولة رسميا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، الاثنين، إنه وافق على طلب من "عنصر دبلوماسي" لمساعدة سوريا، وإنه يفترض أنه سيتم العمل على أساسه "في المستقبل القريب".

وفي المقابل، نفى مصدر رسمي سوري لم يذكر اسمه بشكل قاطع وجود مثل هذا الطلب.

وقال المصدر في تصريحات لصحيفة "الوطن" السورية الموالية للحكومة: "من المخزي أن يستغل نتنياهو كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا لتضليل الرأي العام والتستر على سياسات الاحتلال التوسعية والعدوانية"، حسب وصفه.

وترسل إسرائيل بانتظام فرق البحث والإنقاذ حول العالم في أعقاب الكوارث. وعرضت إسرائيل رسميا المساعدة على لبنان في أعقاب انفجار ميناء بيروت المدمر عام 2020، لكن لبنان، الذي هو أيضا في حالة حرب رسمية مع إسرائيل، لم يقبل.

وفي الوقت نفسه، ناشدت سوريا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والأمانة العامة للمنظمة، ووكالاتها، وصناديقها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية، الاثنين، لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر، معربة عن شكرها وتقديرها للدول والمنظمات التي أعربت عن تضامنها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: "تعرضت سوريا فجر الاثنين، لزلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أدى في حصيلة أولية إلى وقوع مئات الوفيات، وإصابة آلاف الجرحى، وانهيار عشرات المباني السكنية، وتصدع غيرها، وإلحاق أضرار بالغة بالبنى التحتية والمرافق الخدمية والحيوية وعلى الفور استنفرت الجمهورية العربية السورية كافة، وزارات ومؤسسات الدولة لمواجهة آثار هذا الزلزال والهزات الارتدادية التي تلته والتي لا تزال مستمرة".