بوتين يبعث برسالتي تعزية بضحايا الزلزال المدمر لأردوغان والأسد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، بتعازيه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد بعد زلزال قوي قتل المئات.

وقال بوتين في رسالته لأردوغان: "أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في الخسائر العديدة في الأرواح والدمار الهائل الناجم عن الزلزال العنيف الذي ضرب بلدكم".

وأردف الرئيس الروسي قائلا: "أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين، نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد".

أما في الرسالة التي وجهها للرئيس السوري، بشار الأسد فقد قال: "أود أن أعبر عن خالص التعازي بما يرتبط بالعواقب المأساوية التي خلفها الزلزال الذي ضرب مناطق شمال سوريا".

وأردف الرئيس الروسي قائلا: "نتشارك حزن وألم الذين فقدوا أحباءهم، ونأمل الشفاء العاجل لجميع الضحايا ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة في إزالة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية"، حسب قوله.

يذكر أن الزلزال أودى بحياة أكثر من 500 شخص تقريبا في شمال سوريا وجنوب تركيا، بعد أن بلغت قوته 7.7 درجات فجر الإثنين.