هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: المملكة لم تتأثر بزلزال تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الاثنين، أن المملكة العربية السعودية، لم تتأثر بالهزة الأرضية التي وقعت في تركيا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية التي تبلغ أكثر من 1000 كيلومتر.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "سبب الهزة الأرضية يعود إلى الحركة التكتونية النشطة لصدع الأناضول بجنوب شرق تركيا، وهو صدع نشط زلزالياً بسبب الإجهادات التكتونية الناجمة عن تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية بمنطقة جبال طوروس جنوب شرق تركيا"، حسب وصفه.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت، الاثنين، عن تضامنها ومواساتها وتعازيها لسوريا وتركيا جراء الزلزال.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كل من جمهورية تركيا والجمهورية العربية السورية إثر الزلزال الذي أسفر عن عددٍ من الوفيات والإصابات، وتعرب وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية ومواساتها وتعازيها للأشقاء في سوريا وتركيا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".