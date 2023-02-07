عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا يتجاوز 6 آلاف شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء الثلاثاء، أن عدد القتلى ارتفع إلى 4544 شخصًا في تركيا، إثر الزلزال الذي وقع فجر الاثنين وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

وقالت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، إن عدد المصابين تجاوز 22 ألف شخص. وأضافت أن العدد الإجمالي لأفراد البحث والإنقاذ في تركيا هو 59971 شخصًا يساعدون في عمليات الإنقاذ في 10 ولايات.

وفي سوريا، ارتفع عدد قتلى الزلزال إلى أكثر من 1782 شخصًا، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ وسط صعوبة بالغة ونقص في موارد الدولة التي أنهكها الصراع المسلح على مدار سنوات.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، الثلاثاء، وصول عدد القتلى إلى 812 شخصًا، وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، فيما قالت منظمة "الخوذ البيضاء"، المعروفة أيضا باسم الدفاع المدني السوري، إن أكثر من 970 شخصًا قتلوا في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.