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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوري بشار الأسد، الثلاثاء، عرض خلاله تقديم مساعدات إغاثة لسوريا في أعقاب الزلزال الدامي، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن "الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع الاثنين 6 فبراير/ شباط، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

وأضاف أن السيسي أعرب "تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المُصاب الأليم"، مشيرًا إلى "توجيهاته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس السوري أعرب عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدًا "اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن، الاثنين، في اتصال مع نظيريه التركي والسوري، أن مصر سترسل مساعدات إغاثة عاجلة إلى البلدين، بحسب تغريدات للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.