روسيا تعلن مشاركة جنودها في عمليات البحث عن ضحايا الزلزال في سوريا

"بس أريد أطلع".. فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل من بين الحطام في سوريا إثر الزلزال

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، في بيان، أن عشر وحدات من الجيش الروسي تضم أكثر من 300 جندي تشارك في إزالة الأنقاض والمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في سوريا في أعقاب الزلزال المدمر والتوابع التي تعرضت لها.

وقال البيان إن "وزير الدفاع سيرغي شويغو أصدر تعليماته لقائد القوات الروسية في سوريا بتقديم المساعدة".

وتابع البيان أن "الجنود الروس يساعدون بشكل أساسي في مدن حلب وحماة واللاذقية، ويقومون بإزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا وتقديم المساعدة الطبية لهم".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد، في وقت سابق من يوم الاثنين، بتقديم المساعدة لتركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المميت.

وروسيا هي أقوى قوة أجنبية تعمل في سوريا، وقد تحالف بوتين منذ فترة طويلة مع الرئيس السوري بشار الأسد، وألقى بكل ثقل الجيش الروسي وراء نظيره السوري.