مقارنة زلزال تركيا وسوريا بأقوى الزلازل بالعصر الحديث

(CNN)-- تعاني تركيا وسوريا مع استمرار ارتفاع عدد القتلى بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة يوم الاثنين، حيث تم الإبلاغ بالفعل عن مقتل أكثر من 9000 شخص في جميع أنحاء البلدين.

بالمقارنة مع الزلازل الكبيرة الأخرى في جميع أنحاء العالم، سجل زلزال اليابان عام 2011 وتسونامي - الذي قتل فيه أكثر من 22000 شخص أو فقدوا - قوته 9.1 درجة.

ترك هذا الحادث دمارًا واسع النطاق في أعقابه بعد أن اجتاحت جدران من المياه بلدات بأكملها، وسحبت المنازل على الطرق السريعة وتسببت في أسوأ كارثة نووية في البلاد على الإطلاق.

قبله بعام، وتحديدا في عام 2010، تشير التقديرات إلى مقتل ما بين 220.000 إلى 300.000 شخص بزلزال بقوة 7.0 درجات في هايتي. وأصيب 300 ألف شخص آخر ونزح الملايين.

في عام 2004، ضرب زلزال قوته 9.1 درجة ساحل سومطرة بإندونيسيا، مما تسبب في حدوث تسونامي خلف 227898 شخصًا أو في عداد المفقودين ومن المفترض أنهم لقوا حتفهم.

كان أقوى زلزال تم تسجيله هو 9.5 على مقياس ريختر في تشيلي عام 1960، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.